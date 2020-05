Lutto per Giuseppina Bianchi Falcone, lunedì 11 maggio il funerale

Si svolgerà lunedì 11 maggio il funerale di Giuseppina Bianchi Falcone. Membro di Rifondazione Comunista, era attiva in diverse associazioni umanitarie e volontaria della Biblioteca di Occhieppo Inferiore, paese in cui viveva. Si è spenta la scorsa notte all'età di 72 anni. Lunedì, alle 9,30 sarà la segretaria di Rifondazione Comunista, Lucietta Bellomo, a condurre l'orazione funebre in suo onore. Le esequie si svolgeranno al cimitero di Occhieppo Inferiore secondo le disposizione previste per la fase 2.