Biella, gattino investito in via Rosselli

Gattino investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi in via Rosselli a Biella; a soccorrere il cucciolo una donna residente in zona, che ha assistito all'accaduto e lo ha portato al Coordinamento Territoriale di Protezione Civile. La sezione che si occupa del recupero di animali selvatici ha contattato il canile ma nessuno degli operatori poteva intervenire in quel momento. Così i volontari del recupero animali selvatici, guidati da Mario Raffa, hanno provveduto ad accompagnarlo nella clinica San Pietro, dove è stato soccorso e curato opportunamente. Il micio avrebbe riportato diverse lesioni e fratture, ma ad oggi non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per rilevare l'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.