Discarica di amianto a Salussola, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei comuni

L'iter autorizzativo per la realizzazione della discarica di amianto a Salussola è bloccato: il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta dei comuni di Santhià, Cerrione e Verrone che qualche mese fa avevano chiesto di sospendere l'efficacia della sentenza con la quale il TAR per il Piemonte aveva annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale reso dalla Provincia di Biella sul progetto.

Per effetto dell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, la sentenza del Tar risulta quindi priva di efficacia: "La Provincia di Biella - scrivono in una nota stampa i comuni coinvolti - sarà adesso tenuta a sospendere immediatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale sulla discarica di amianto, fino a che il giudizio di appello non avrà fine. L’udienza per la trattazione del merito è stata fissata per il 24 settembre. Non è infatti consentito impegnare ingenti risorse pubbliche nello svolgimento di una complessa ed articolata attività amministrativa che, qualora l’appello presentato dai Comuni sarà accolto e il ricorso presentato dalla proponente sarà definitivamente respinto dal Consiglio di Stato, risulterà inutilmente svolta, con conseguente danno erariale. I Comuni hanno sempre creduto fermamente nell’assoluta incompatibilità del progetto di discarica di amianto con il territorio nel quale la si vuole a tutti i costi realizzare, tanto fragile (trovandosi in area di ricarica della falda idropotabile) quanto prezioso dal punto di vista agronomico, naturalistico, ambientale-paesaggistico e continueranno a lottare fino a che tale ipotesi non sarà definitivamente scongiurata".