Portula, montate due tende di fronte alla comunità l'Albero. Passuello: "Percorso di sicurezza"

Sono state montate ieri, 7 maggio, dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile due tende di fronte alla comunità l'Albero di Portula. I due padiglioni sono stati ritirati dai volontari a Torino, per poi essere installati il giorno stesso. "Si tratta di un percorso di sicurezza per gli operatori - spiega il presidente dell'Unione Montana dei comuni del Biellese Orientale, Gian Matteo Passuello -. I tre ragazzi all'interno della struttura risultano ancora positivi; per questo è necessario che gli operatori lavorino in tutta sicurezza".

Le strutture servono per effettuare la vestizione e svestizione degli assistenti che lavorano nella comunità: "Prima di entrare - spiega Passuello - gli addetti passano nella prima tenda, un ambiente 'pulito', per vestirsi. Successivamente, all'uscita, si tolgono gli indumenti in un ambiente 'sporco' per poi passare alla decontaminazione. Fino a quando non saranno negativi, gli ospiti rimarranno nella struttura".

Gli altri ragazzi della comunità, guariti dal contagio, sono invece ospitati all'albergo San Rocco di Crevacuore. "Quando la casa di Portula sarà vuota - conclude Passuello - procederemo con dei piccoli interventi di manutenzione, oltre all'igienizzazione degli spazi".