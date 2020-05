Franceschini-Caldesi (FdI): "Aiuti al commercio e artigianato anche grazie alle nostre iniziative"

Nota stampa di Cristiano Franceschini, segretario provinciale Fratelli d’Italia Biella e Livia Caldesi Capogruppo al Comune di Biella. "Grazie anche alle iniziative promosse dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, sono stati inseriti interventi finalizzati ad aiutare le attività commerciali e artigianali. La Giunta Comunale di Biella ha recepito e messo in campo una serie di misure economiche per fare fronte all’emergenza sanitaria Covid-19.

Tra queste l’Istituzione di un fondo di solidarietà di 200 mila euro - in via di definizione - a sostegno di attività commerciali e artigianali, provvedimento valevole come rimborso per la Tosap. Il Comune di Biella rimborserà a commercianti e artigiani l’imposta della Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) nel periodo 11 marzo – 18 maggio 2020. Inoltre è stato dato corso ad ulteriori iniziative in merito alle agevolazioni per la creazione di nuovi dehors.

Sappiamo che i problemi sono molteplici e le risorse scarse, ma poniamo una particolare attenzione a queste micro realtà imprenditoriali non sufficientemente patrimonializzate per affrontare gli attuali momenti di difficoltà. Con lo spirito propositivo e di collaborazione che ci contraddistingue".