Esame di terza media, ecco tutte le novità su prove, elaborati e valutazioni VIDEO

"Entro il termine delle lezioni - spiega il Ministro - sarà organizzato un momento online, quindi a distanza, per la discussione di un elaborato. L'argomento lo sceglierete insieme ai vostri docenti. Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, assegnazione e valutazione di questo lavoro da preparare a casa avverranno naturalmente sulla base del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato. Siete tutti naturalmente in grado di affrontare questo passaggio. E i vostri insegnanti vi staranno vicino e vi guideranno, come sempre".