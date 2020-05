Lo staff Beautymed è vicino ai suoi clienti anche durante la quarantena. Per mantenere uno stato di buona salute della vostra pelle, i professionisti dello studio di via della Vittoria 31 a Chiavazza spiegano come prendersene cura in autonomia.

