Coronavirus, arrivati i letti per la terapia intensiva donati da Gene Yoon della Fondazione Fila Museum

A seguito della comunicazione fatta in marzo circa la donazione da parte di Gene Yoon, presidente FILA e presidente Fondazione FILA Museum, di 5 postazioni letto per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Biella, siamo lieti di informare che i letti sono arrivati e sono stati collaudati lo scorso martedì 28 aprile. Dopo il percorso formativo al personale, i letti verranno resi disponibili all’utenza.

Ricordiamo che si tratta di letti terapeutici a 4 sezioni articolate, totalmente regolabili. I letti sono dotati di un piano rete con un innovativo movimento PAS System (Patient Anti Slipping System) che compensa la spinta del paziente verso il fondo del letto quando viene alzato lo schienale, evitando così faticose operazioni di ricollocamento del paziente da parte del personale di reparto.

“In questo momento di grande difficoltà per il mondo intero” spiega Gene Yoon “sono lieto di aver potuto contribuire con un gesto concreto nella speranza che, insieme, si riesca nel più breve tempo possibile a vincere questo nemico invisibile e ritornare alla normalità. Il mio legame per Biella è nato fin dalla prima volta che venni a visitare FILA ed è cresciuto costantemente nel tempo. Mi sento vicino a Biella, sempre, in special maniera in questo particolare momento”.

L’avvocato Diego Poggio, Commissario ASL Biella, dichiara: “Siamo grati per questa donazione che di certo contribuisce a dotare il nostro ospedale di presidi funzionali che ci saranno utili anche in futuro nel momento in cui, ci auguriamo il prima possibile, questa emergenza sarà finita. Come in più occasioni ho avuto modo di sottolineare, ogni donazione nei confronti del nostro ospedale è un gesto di attenzione per i pazienti e per gli operatori che si prodigano per assicurare loro le cure migliori”.