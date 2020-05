Anche a Zubiena sospesa la tassa di occupazione aree pubbliche per i bar del paese

Per il 2020 l'amministrazione comunale di Zubiena ha deciso di sospendere la Tosap, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche. L'iniziativa è rivolta ai bar del paese: "Ciò che possiamo fare - spiega il sindaco Davide Basso - è dare loro la possibilità di usare piazza Quaglini e il parcheggio di fronte alla Farmacia senza ulteriori costi. Ovviamente si tratta di dehors ma crediamo che questo sia un buon aiuto, in caso volessero utilizzare quell'area esterna per ospitare più clienti".

Un'iniziativa già adottata in altri comuni del Biellese, tra cui il capoluogo, per sostenere le attività che per un lungo periodo sono state costrette a rimanere chiuse e che hanno difficoltà a riaprire.