Maxi sanatoria del Governo, Patelli: "Il Governo dovrebbe vergognarsi"

“C’è una parte del paese che ha subito un contraccolpo importante dalla crisi Covid: migliaia di lavoratori italiani che sono rimasti disoccupati con una ricaduta devastante per le famiglie. E con queste premesse il governo pensa di regolarizzare 600mila immigrati irregolari con una sanatoria. Non ci sono sufficienti parole per descrivere una tale follia”.

Esordisce così Cristina Patelli nel commentare la possibile sanatoria del governo giallo-rosso, fortemente sostenuta anche dal ministro all’Agricoltura, Teresa Bellanova di Italia Viva. Prosegue quindi l’onorevole della Lega: “In un momento nel quale servirebbero scelte di buon senso, Conte, Crimi, Renzi e Zingaretti stanno portando il paese allo sfascio. Oltre ai danni procurati dal Covid-19 l’Italia non può sostenere anche i disastri di questo Governo. Servirebbero proroghe per l’agricoltura, voucher per regolarizzare gli stagionali, e poi ancora un piano strategico per rilanciare l’economia e una sburocratizzazione del sistema: a questo dovrebbe pensare il Governo, non a cercare alibi per sanare d’ufficio la posizione di centinaia di migliaia di irregolari, una scelta che ha già fatto registrare le prime ripercussioni, dal momento che gli sbarchi sono aumentati del 400% e il conteggio aumenta. Un provvedimento sbattuto in faccia a migliaia di italiani in emergenza”.