“Riparti Biella Vercelli”: Nasce il “Catalogo di Solidarietà” per i ristoratori dopo il lockdown FOTO

Si chiamano Gianluca e Stefano e, da sempre, sono due grandi amici che lavorano all’interno del mondo della ristorazione.

Gianluca, insieme a Stefano, è titolare dell’azienda Quatela Bevande di Gaglianico, che si occupa di vendita e distribuzione all'ingrosso di birra, vino, bevande e impianti alla spina; Stefano è titolare dell’azienda Cartaria Biellese di Vigliano, esperta nella vendita all'ingrosso di tovagliato (anche personalizzato), stoviglie monouso (anche biodegradabili e compostabili), contenitori da asporto e di prodotti per l'igiene professionale.





Prendendo a cuore il lavoro dei ristoratori con il quale da sempre collaborano, e per dare loro un contributo alla ripartenza del settore che in questi mesi ha subito perdite incalcolabili, i due giovani biellesi hanno deciso di unire le forze e fare squadra: nasce così il “Catalogo di Solidarietà a prezzi d’amicizia”, che al suo interno contiene i prodotti selezionati dai cataloghi delle loro aziende, a prezzi agevolati.

Il catalogo è scaricabile dal sito www.ripartibiellavercelli.it.



“Un’iniziativa che sicuramente darà un po' di respiro ai tanti imprenditori che in questi giorni stanno lottando per essere pronti a rilanciare i propri locali e che non si arrendono ai danni che i decreti gli stanno infliggendo” commentano i due giovani imprenditori.





Tra le proposte di Quatela Bevande si potranno trovare: Lauretana, San Benedetto, la linea Coca-Cola, il tè freddo Fuze Tea, una varietà di succhi di frutta Derby, Menabrea, Peroni, Moretti, una scelta di prosecchi e Aperol.





Tra quelle di Cartaria Biellese, invece, sono presenti svariati prodotti della loro linea di asporto per cibi caldi, freddi e bevande (vaschette in alluminio e plastica, posate monouso, bicchieri con coperchio, shopper biodegradabili e in carta, scatole pizza e vaschette gelato) e un “Kit Riapertura” (6 igienizzanti in gel da 1lt per le mani con piantana porta igienizzanti) che comprende in omaggio 2 mascherine FFP2 e una confezione di bobine di carta.



Per informazioni:



Quatela Bevande

Tel. 015 543023

Cell. 392 3582833

Mail: info@quatelabevande.it

Sito: www.quatelabevande.it

Instagram: www.instagram.com/quatelabevande

Facebook: www.facebook.com/QuatelaBevande



Cartaria Biellese

Tel. 015 811780

Cell. 347 2731050

Mail: info@cartariabiellese.it

Sito: www.cartariabiellese.it

Facebook: www.facebook.com/CartariaBiellese