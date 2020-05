Il digitale non si ferma: Realizza il tuo sito internet

L'anno 2020 sarà storicamente ricordato per la grande pandemia che ha sconvolto la vita mondiale e anche per i forti cambiamenti che ne stanno derivando, ad esempio il modo di comunicare e il commercio. I numeri parlano chiaro:+ 75 % di persone che hanno acquistato per la prima volta in rete -+ 100% di richieste consegne a domicilio e tutto questo grazie al posizionamento in rete di sempre più aziende, attraverso siti internet vetrina o e-commerce, tradotti anche in più lingue, facilmente consultabili e aperti al mondo.

Ma quali sono i motivi per scegliere di fare un sito internet?

Per maggiori informazioni clikka QUI!

Il sito internet è vostro (attenzione perchè deve essere vostro anche il dominio) e di conseguenza i contenuti. Il sito internet è la vostra vetrina online, il vostro negozio, aperto 24 ore su 24 al mondo. Il sito internet è il vostro biglietto da visita sempre aggiornato, dettagliato e visibile ovunque - è facilmente integrabile e consente di mettere in vendita i tuoi prodotti attraverso un e-commerce o un catalogo online ma attenzione, alle faq più consuete: "HO UNA PAGINA FACEBOOK, IL SITO NON MI SERVE". Sbagliato! Hanno portata limitata e non tutti sono sui social. Inoltre, il social network può esporre alle critiche, non appartiene all'azienda e manca il controllo sui contenuti: il business non va basato sui social, il sito è tuo e i social no. Infine, offre un reporting limitato.

Spesso i siti vengono abbandonati a loro stessi, tralasciati e non aggiornati: ciò comporta per l’azienda non solo un danno di immagine notevole, ma anche un danno economico. Progettare e creare un sito web offre numerose opportunità, ma è fondamentale non sottovalutare l’aspetto grafico, i testi, i contenuti, gli aspetti tecnici.

Se sei interessato ad approfondire l'argomento clicca QUI