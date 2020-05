Ha un incidente con un ciclista, si ferma ma poi scappa facendo perdere le sue tracce

Incidente tra un'auto e un ciclista nella rotonda di via Quintino Sella a Valdengo, successo ieri giovedì 7 maggio intorno alle 17. Si tratta di un uomo di 64 anni residente a Cossato che è stato sbalzato dalla sella per rovinare sull'asfalto. Ora si trova ricoverato nel reparto dell'ospedale di Ponderano, in osservazione. Avrebbe riportato la rottura di una spalla, di alcune costole, trauma cranico, per una prognosi ancora in via di definizione.

Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente ma da un primo riscontro, l'automobilista, dopo essersi fermato pochi minuti forse per constatare le condizioni del 64enne, all'arrivo di altre persone si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce. Ora, sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Biella le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza situate in zona, per identificare il fuggitivo.