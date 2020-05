Da Milano alla seconda casa di Crocemosso: sanzionata e denunciata per falso l'intera famiglia

Marito, moglie e suocera sono arrivati in provincia nella seconda casa, hanno dichiarato una scusa non credibile, sono stati quindi sanzionati per inosservanza al decreto ministeriale per l'emergenza Covid 19 e denunciati per falso. Il fatto è successo nella giornata di giovedì 7 maggio, a Crocemosso frazione del comune di Valdilana.

Durante il controllo del territorio, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Valle Mosso, ha notato la presenza di un furgone sospetto all'interno di un cortile. Riusciti a identificare i proprietari del veicolo, hanno constatato che sono giunti da fuori Regione, nella loro seconda casa di Crocemosso. Si tratta di un uomo con la moglie e la suocera, tutti residenti a Milano.

Il trio al momento del controllo ha dichiarato di essere venuti nel Biellese per un avvertimento dei vicini di casa dopo aver sentito forti odori di gas provenienti dalla loro seconda abitazione. Dichiarazione non veritiera dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai stessi militari, per accertare l'eventuale esistenza di perdita di gas. Tutto il nucleo familiare è stato sanzionato per inosservanza dei provvedimenti adottati per il contenimento della "Pandemia" del Covid-19 oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsa attestazione.