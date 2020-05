Biellese nei guai a Novara per cocaina e hashish

E' stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della provincia di Novara, un biellese di 63 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato, identificato e trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e circa 9 di hashish. La droga è stata sequestrata e il 63enne anche sanzionato per violazione del decreto sull'emergenza Covid 19.