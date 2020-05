Gli italiani e la “febbre” delle ricerche su internet: sos, recensioni e consigli

Gli italiani utilizzano la rete in maniera continuativa per cercare qualsiasi cosa che riguarda la loro vita. Secondo le analisi fatti da esperti del settore, come Aol, ad esempio, gli internauti sono sempre più propensi a cercare consigli per le proprie attività quotidiane direttamente on-line. Bisogna capire però quali sono le motivazioni e i sentimenti che spingono le persone a cercare consigli in rete. L'azienda ha fatto una verifica per capire quali sono le ragioni per cui gli italiani cercano consigli on-line e soprattutto, quali sono i campi in cui fanno un maggior numero di ricerche. Innanzitutto, secondo i dati del Total Digital Audience di Sudiweb, gli italiani utilizzano la rete soprattutto per le ricerche. Ma cosa cercano effettivamente?

Le ricerche degli italiani on-line

Gli internauti del BelPaese in rete cercano dei consigli e delle opinioni in merito a una serie di servizi. Innanzitutto, sulle comunicazione, su commercio in internet, l'utilizzo di software e servizi per la propria vita quotidiana. Ad esempio, bussola-pro.com rappresenta un po' la sintesi di questo aspetto dell'utilizzo della rete. Infatti, sono tantissimi gli italiani che ad esempio, vogliono informazioni sul cellulare, su video, prodotti di design, alimentari o anche sulle vacanze. Ad avere un ruolo cruciale sono le recensioni e le opinioni degli altri utenti. Si crea una sorta di Community in cui è possibile confrontare le esperienze dei singoli, rispetto all'utilizzo di un servizio. L'idea è di non andare mai a scatola chiusa, quanto piuttosto fidarsi degli altri e delle loro esperienze, su determinati servizi, per riuscire nell'intento di migliorare le proprie esperienze. Anche gli oggetti di uso quotidiano come ad esempio, il ferramenta oppure i servizi legati agli eventi o quelli telefonici, rappresentano una fetta di ricerca importante per gli italiani.

La ricerca di opinioni e la realizzazione di community

Come già accennato, stando agli analisti del settore, gli italiani sono sempre alla ricerca di recensioni e consigli per avere informazioni sui servizi che vogliono utilizzare. Molti vogliono trovare le migliori recensioni on-line in maniera attenta e facendo un confronto tra quello che dicono, diversi utenti, in merito al medesimo servizio. In questo modo, potranno avere ben chiaro cosa aspettarsi da determinate attività. L'obiettivo delle ricerche fatte in rete dalla maggior parte degli italiani è quello di migliorare la propria vita, comparare i prezzi e cercare la migliore esperienza possibile in determinati tipi di attività.

L'importanza del confronto tra utenti

Confrontando i servizi e facendosi forti dell'esperienza degli altri, si avrà l'occasione di poter finalmente fare degli acquisti ben calibrati. Oggigiorno, giovani e meno giovani, prima di prendere qualunque decisione nell'ambito degli acquisti e della fruizione di oggetti della vita quotidiana, non possono rinunciare a consultare la rete. Una sorta di vetrina infinita ed i consigli tra cui è possibile muoversi prima di prendere la propria decisione. Una mappa tracciata da cui nessuna attività può sfuggire, oramai. Chi vuole lavorare online quindi, deve tener conto di tali meccanismi alla base delle decisioni di acquisto degli internauti.