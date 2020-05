Estate 2020, come saranno le nostre vacanze?

Case con piscina, turismo di prossimità e tutte le regole previste per la Fase 2. Ecco come potrebbe essere l’estate 202

Tantissimi italiani in quarantena sognano le vacanze estive. L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha costretto all’isolamento e si fa fatica a programmare a lungo termine, soprattutto per quel che concerne la prossima estate. Priorità al lavoro e alla ripresa graduale delle attività, ovviamente, con la consapevolezza di dover imparare a convivere con il coronavirus e trovare nuove abitudini, a partire dalle vacanze.

Boom delle case con piscina

Le eventuali misure sono ancora al vaglio, ma possiamo già affermare che senza dubbio saranno vacanze diverse, perché dovranno fare i conti con limiti e distanze da rispettare. Ma come si stanno muovendo gli italiani? Secondo una ricerca del portale Casa.it, è cresciuta esponenzialmente la ricerca di case possibilmente vicino al mare, con piscina o giardino, specialmente in Sicilia, Liguria e Toscana. Ad esempio si registra un incremento di sei volte superiore alla media di case in affitto a Palermo, mentre a Santa Margherita Ligure la richiesta è cresciuta di ben 43 volte e a Forte dei Marmi si è registrato un aumento del 200%. Per quanto riguarda le case con giardino, raddoppiano le ricerche in regioni come Veneto, Campania e Lazio. Iesolo registra un incremento del 209% seguita da Venezia con un +150%.

Tutti segnali che ci fanno capire quanto, dopo mesi di chiusura forzata, l’esigenza di passare il tempo libero all’aperto sia un’assoluta necessità. Chi già possiede un giardino potrebbe far parte di quella schiera di italiani che prevede di non poter andare in vacanza e che magari si sta già attrezzando per trascorrere l’estate con un minimo di comfort domestico. A tal proposito, cresce la richiesta di piscine gonfiabili, disponibili in svariati prezzi e dimensioni. Così come di piscine fuori terra, montabili e smontabili all’occorrenza.

La percezione degli italiani

Nonostante si cerchino soluzioni per vacanze alternative, la maggioranza degli italiani sembra non investire particolare fiducia in questa estate 2020. Secondo un sondaggio condotto da BVA Doxa su un campione rappresentativo di 1.000 italiani nel periodo 3-7 aprile 2020, il 70% prevede di non poter andare in vacanza. Tra questi, il 32% rinuncerà ai soggiorni estivi per il timore del contagio, mentre per il 25% non sarà possibile andare in vacanza per via delle limitazioni indotte dal distanziamento. Il 13% dichiara invece di non potersi permettere le vacanze a causa dei problemi economici.

Il turismo di prossimità

È pari al 25% la quota di italiani che ha organizzato viaggi o weekend per i prossimi mesi e che non ha ancora deciso se mantenere o annullare la prenotazione. Nel 30% di coloro che pensano di poter comunque ad andare in vacanza, il 18% si orienta verso mete più vicine.

L’Estate nella Fase 2

Ogni regione sceglierà come muoversi: in ogni caso sarà difficile gestire la stagione balneare con tutti i limiti previsti. Ed ecco dunque che in Veneto ci si organizza con postazioni in spiaggia di 50 metri quadrati, sanificazioni e divieto di stazionamento. Per prenotare la propria postazione si potrà usare internet, così da evitare le file agli ingressi. L’Emilia Romagna spera di ripartire con campeggi e tutti gli accorgimenti gestionali, organizzativi e strutturali in linea con le richieste di sicurezza. Si prevedono almeno 30 metri quadri per ospite e 120 per ogni nucleo familiare. Sulle spiagge si pensa invece di consentire il pranzo direttamente sotto l’ombrellone per evitare file e assembramenti nei punti di ristoro.

In Campania si pensa a contingentare gli ingressi nelle spiagge libere, mentre nel Lazio si lavora ad una App che consenta di prenotare il proprio posto nelle spiagge a numero chiuso e un braccialetto che segnali eventuali assembramenti. La Puglia non esclude un tampone per i vacanzieri, sulle spiagge libere della Sardegna possibile numero chiuso con controlli tramite droni e vigili.