Bi-NEPAL, come devolvere il 5 x 1000 a favore delle genti del Nepal

In occasione della scadenza annuale della denuncia dei redditim Bi-NEPAL, Biella to Solukhumbu Onlus invita a devolvere il 5 x 1000 in favore delle delle genti del Nepal.

"Per devolvere il 5 x 1000 a favore della nostra associazione - dicono da Bi-NEPAL - occorre indicare il codice fiscale 90069020023 nella denuncia dei redditi. È possibile altresì contribuire all'associazione effettuando un bonifico sul conto corrente (il cui codice IBAN è IT 45 C 03075 02200 CC8500661651), con la causale “Contributo alle genti del Nepal”. La contabile dell’operazione si potrà portare in denuncia dei redditi, usufruendo così delle agevolazioni fiscali previste dalla riforma del terzo settore".

Bi-NEPAL ringrazia chi ha già contribuito: "Un ringraziamento particolare a tutti coloro, e sono tanti, che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti e hanno adottato i bambini nepalesi".

Per contattare l'associazione: Martino Borrione (Cell. 338 8988349; mail martino.borrione49@gmail.com ).

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito: https://italianonprofit.it/riforma/agevolazioni-fiscali-per-i-donatori