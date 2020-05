Da questa mattina, venerdì 8 maggio, la galleria B2 denominata San Paolo, che si trova sull Tangenziale Sud di Biella, con entrata in Corso Europa in direzione Mongrando, è chiusa al transito per effettuare lavori di rifacimento delle strade e sottoservizi per conto del Comune di Biella.

La galleria San Paolo rimarrà chiusa fino alle 18:30 del prossimo 29 giugno.