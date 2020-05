Atap, sindacati: "Gravi mancanze dell'azienda per prevenire il contagio da Covid 19"

Le scriventi Segreterie Provinciali FILT CGIL di Biella e FAISA CISAL di Biella e Vercelli denunciano gravi mancanze dell’azienda di trasporto pubblico locale ATAP SPA circa la gestione e l’applicazione delle misure di sicurezza per prevenire il contagio da COVIS - 19 a bordo degli autobus per la Fase II.

ATAP SPA rivendica un protocollo di prevenzione condiviso con il Comitato Paritetico pur non essendo in possesso della sottoscrizione dello stesso da parte dei membri di parte sindacale, i quali a seguito di confronto successivo alla riunione e alla luce di ulteriore documentazione circa le misure Nazionali di prevenzione, hanno ritenuto opportuno non firmare chiedendone immediatamente la revisione. Pertanto, le scriventi, in data odierna hanno ritenuto fondamentale, di richiedere un incontro urgente all’Illustrissima Prefetto di Biella, volto al ripristino delle migliori condizioni di sicurezza per le lavoratrici, i lavoratori ed utenza, ritenendo STRUMENTALE E PERICOLOSA, l’interpretazione di Atap in merito alle indicazioni circa l’utilizzo della porta anteriore sui bus a due porte, interpretazione che, oltre a non rispettare le linee guida emanate dal Ministero della Salute, espone al contagio tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori i quali con straordinario senso di responsabilità, hanno continuato a permettere che il trasporto pubblico non si arrestasse nonostante l’emergenza sanitaria.

FILT CGIL e FAISA CISAL, pertanto, ritengono opportuno dare indicazione a tutto il personale e all’utenza di utilizzare LA SOLA PORTA POSTERIORE, sia per la salita sia per la discesa dai bus ovvero così come si è proceduto fino al giorno 03 maggio ultimo scorso. Pertanto, fino a che non saranno installate le necessarie protezioni per separare il posto guida dal corridoio per la salita e discesa e, in caso di ulteriori forzature Aziendali, FILT CGIL e FAISA CISAL organizzeranno il blocco del Servizio Pubblico locale.