"Grazie INPS: su 0,00 di debito mi emetti sanzioni per € 28,56"

Buongiorno direttore,

voglio dar voce a tutti quei contribuenti che faticano come me a comprendere i meccanismi di calcolo INPS. Mi arriva in questi giorni un sollecito a regolarizzare degli importi del 2015 (5 anni fa) che in realtà sono già stati compresi in una rateazione che pago regolarmente. Va bene..penso..puo' essere un errore, li chiamo e sistemo...ma quando su una riga mi annotano un debito di € 0,00 con sanzioni per € 28,56 rimango interdetto.... Idem quella della mia compagna che oltre a questa stesso ipotetico debito di € 0,00 con sanzione identica, le conteggiano un debito di ben 0,06 centesimi su cui viene calcolata una sanzione di € 46,85..

Ma le sembra normale? Districarsi poi sul sito INPS per verificare importi, pagamenti ecc è una impresa per una persona che non è precisamente addetto ai lavori.

Allego lo stralcio delle due lettere ricevute, magari dopo questa mia arriverà una risposta plausibile e di buon senso...anche se mi riesce quasi impossibile vedere il buon senso in questo trattamento. Grazie direttore per lo spazio che mi ha concesso.