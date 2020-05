Città di Cossato, proseguono gli incontri online: ospite la Pro Vercelli

Proseguono gli incontri online del Città di Cossato. In collaborazione con la Pro Vercelli, si terrà venerdì 8 maggio, alle 18.15, l’evento virtuale (gratuito ed aperto a tutti) sulla piattaforma Zoom dal titolo “Organizzazione e gestione di un settore giovanile”. Si tratta del secondo appuntamento realizzato dalla società cossatese.

“Nel webinar verranno esposte le metodologie applicate e gli obiettivi tecnici ricercati nel settore giovanile della Società di Lega Pro della Pro Vercelli – spiegano i dirigenti organizzatori - Vi saranno esempi pratici di esercitazioni e di sedute di allenamento, con la visione di alcuni spezzoni di partite giocate dalle formazioni giovanili vercellesi. Una grande occasione per tutti gli allenatori che svolgono il ruolo di tecnico nel settore giovanile e per tutti gli appassionati sportivi per osservare, da vicino, una realtà professionista. Avremo l'intervento di Davide Poletto, responsabile del settore giovanile vercellese che, con il supporto di esempi pratici (schede, sedute d'allenamento, ecc.), ci farà conoscere la metodologia da loro utilizzata. Per partecipare è necessario iscriversi via Whatsapp al numero 3346267701, scrivendo semplicemente il nome. 10/15 minuti dall'inizio dell'evento verrà inviato il link per collegarsi all'incontro”.