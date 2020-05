Scherma, Benedetta Repanati si racconta: “Allenamenti in casa nei giorni del Covid-19. Ho fiducia nel ritorno in pedana”

“Mi manca molto la scherma. La guida del mio maestro, le lezioni, lo spogliatoio, le chiacchiere con i compagni di sala e le competizioni, che molto probabilmente verranno annullate. Spero che si torni alla normalità il più presto possibile”. A pochi giorni dal via libera della fase 2, Benedetta Repanati prova a lasciarsi alle spalle i mesi di lockdown e di confinamento forzato, pregustando con sapiente pazienza il ritorno in pedana. Le ultime gare? Il febbraio scorso alla Coppa del Mondo Under 20 di Bratislava e Digione. Prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus e dello stato di quarantena che ha colpito il Biellese e, di lì a poco, buona parte del mondo.

“Queste settimane le ho passate in casa cercando di allenarmi il più possibile – confida la portacolori della Pro Vercelli – con gli attrezzi a mia disposizione. Trascorro le giornate correndo nei dintorni di casa, già alle prime luci dell’alba. Poi cyclette ed esercizi a corpo libero mirati alla scherma, forniti dal nostro preparatore della nazionale Edoardo. Il resto del tempo non impiegato per gli allenamenti lo utilizzo per prepararmi all’esame di maturità attraverso le video-lezioni. Ma penso e rifletto molto su me stessa e su cosa potrei migliorare”.

Nei giorni dell’emergenza Covid-19, il cuore di Benedetta è sempre stato sereno: “Non ho mai avuto paura e sono sempre stata fiduciosa. Lo sono tuttora, nonostante non sia facile rimanere positivi in questa situazione”. Con l’inizio della fase 2, molti professionisti per le discipline individuali hanno ricominciato a svolgere attività motoria; per gli sport di squadra, invece, l’orientamento è quello di attendere fino al 18 maggio. “Ogni venerdì riceviamo aggiornamenti costanti sulla situazione in collegamento con il CT della Nazionale Sandro Cuomo e tutto lo staff tecnico – spiega l’atleta classe ’01 – Inoltre, è un momento importante per sottolineare ancora una volta i nostri obiettivi. Gli allenamenti non partiranno prima del 18 maggio e proprio questo venerdì si farà il punto su quando riprendere”.

E sul prossimo futuro, quale scenario si delineerà per la scherma? “L’attività agonistica è stata sospesa fino al 31 agosto, quindi le gare dovrebbero iniziare dopo quella data ma al momento certezze non ce ne sono – conclude la spadista biellese - In base ai numeri dei contagi delle prossime settimane, potremo iniziare a riorganizzare allenamenti collegiali, in numero ristretto, e ritrovarci rispettando le norme che il Governo indicherà e ripartendo in serenità”.