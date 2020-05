Pettinengo, diritto allo studio: nuovi voucher scuola 2020/2021

Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte e iscritti per l’anno scolastico 2020-2021 a scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, possono presentare ENTRO IL 10 GIUGNO 2020 un’UNICA DOMANDA per il VOUCHER per iscrizione e frequenza (retta scolastica) per l’anno 2020-2021 oppure, in alternativa per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel POF.

Nel nuovo VOUCHER è COMPRESO anche il CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO. Possono presentare direttamente la domanda gli studenti maggiorenni, purché non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e in ogni caso non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età.

Requisiti: ISEE 2020 fino a euro 26.000.

Quando: dal 29 aprile al 10 giugno 2020

Come: esclusivamente on line su:www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio con le credenziali SPID con le credenziali di Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi (per chi le avesse ancora attive).

Intanto prosegue la campagna di donazione indetta dall'amministrazione comunale a sostegno delle famiglie bisognose. I soldi dei Bonus Spesa termineranno a maggio, per questo motivo è nata la richiesta ai cittadini di una qualsiasi somma da destinare a coloro che ne hanno necessità. Ricordiamo a chi volesse eseguire la donazione che è possibile farla tramite bonifico bancario online sul conto corrente Biverbanca del comune di Pettinengo Codice Iban IT 69 M 06090 2230 8000015000445.