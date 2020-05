Lions Bugella Civitas, consegnata lavatrice all’alloggio che ospita medici, OSS e Protezione Civile

Nell'ambito del proprio service annuale dedicato alle donne vittime di violenza di genere, il Lions Bugella Civitas ha voluto dotare di una lavatrice l'alloggio di proprietà del Comune di Biella, destinato al progetto VIVA (Voglio Iniziare una Vita Indipendente) ma attualmente concesso a titolo gratuito all’Asl Biella per l'ospitalità di medici, OSS e personale della Protezione Civile nazionale in forza al nostro territorio. Al momento della consegna erano presenti la presidente del Lions Bugella Civitas Maurizia Montanaro e l'assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi. “L'amministrazione ringrazia il Lions Bugella Civitas – spiega – e i volontari della Protezione Civile per la consegna e l'installazione”.