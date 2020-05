L'emergenza annulla anche la 24esima edizione del Cantavino di Zimone: Rinviata al 2021

La situazione di grave crisi, dovuta al prorogarsi dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, ha costretto il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Zimone a rinviare la 24esima edizione del Cantavino 2020. "Dando appuntamento a tutti gli espositori del mercatino, agli hobbisti, alle Pro Loco limitrofe, alle aziende agricole enologiche, alle cantine, agli sponsors, ma soprattutto ai tantissimi visitatori che in questi 23 anni hanno resa famosa la nostra festa - sottolinea il presidente Santina Leonardi - rinnoviamo la nostra grande ospitalità a domenica 12 settembre 2021".

Purtroppo, dopo aver analizzato tutti i possibili scenari ed incertezze, nessun membro del consiglio se l’è sentita di scommettere sul fatto che l’emergenza sanitaria sarebbe finita magicamente per giugno, mese nel quale comunque il Cantavino avrebbe dovuto iniziare il percorso con i produttori vinicoli per i trofei 'Piulat' e 'Gomitolo di vino'. "Quindi per evitare di creare illusioni, finendo di sprecare inutilmente energie oltre a risorse anche economiche, ci siamo trovati senza alcuna valida alternativa se non l’annullamento, come già avvenuto per la “Fagiolata” del nostro Carnevale - aggiunge la presidente - ma lavoreremo per un grande ritorno per il prossimo anno con delle nuove idee e novità. Di conseguenza anche tutta la programmazione che precedeva il Cantavino denominata “Aspettando il Cantavino” è stata annullata e rinviata al prossimo anno".

Al momento la Pro Loco si limita solo a gestire l’Ordinaria Amministrazione dell’associazione: "si ricorda che la sede e gli uffici sono chiusi al pubblico - spiega ancora il presidente - il Segretario Generale Massimo Pozzo, che un giorno alla settimana si reca negli uffici con la sottoscritta, rispettando scrupolosamente le normative di sicurezza sociale e di protezione, è l'unico autorizzato. Tutto questo per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, per fare il punto della situazione e per gestire l’agenda Istituzionale, restando in contatto e prendendo le nostre decisioni con i consiglieri adeguandoci, vista la situazione, con i mezzi tecnologici".

Infine, dopo un consiglio direttivo in videoconferenza, la Pro Loco di Zimone ha deciso di donare in beneficenza 450 euro, la rimanenza di cassa della Fagiolata annullata a marzo, all’associazione amici dell'ospedale di Biella in merito al progetto #Donosalute, per aiutare i reparti ricoverati per covid-19, con specifica di acquisto di tablet per il ricongiungimento a distanza con i loro parenti. Inoltre, l'associazione ha deciso di donare in beneficenza alla mensa della Caritas della diocesi di Biella, la rimanenza di 50 chili di fagioli secchi acquistati e non utilizzati per la fagiolata.P er quanto riguarda la convocazione dell’Assemblea annuale Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 detto REFA, tutto è prorogato dal Decreto Cura Italia sino al 31 ottobre, con osservanza atta a garantire il contatto sociale e le sue protezioni.