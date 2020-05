Graglia: Il micronido Il Bucaneve è su Youtube con tanti video dedicati ai piccoli

Una pagina che offre diversi spunti per realizzare attività manuali, sensoriali, letture, e gestione delle emozioni. E' il canale Youtube del micronido Il Bucaneve di Graglia, creato dall'educatrice Simona Coda e volto all'intrattenimento e alla stimolazione delle abilità dei piccoli. Tutte le attività proposte hanno una finalità educativa mirata allo sviluppo e al potenziamento delle abilità oculo manuali, della motricità fine e del linguaggio. Inoltre, per avere ulteriori chiarimenti o per sottoporre dubbi e domande alle educatrici è possibile scrivere un messaggio privato alla pagina facebook Micronido Il Bucaneve.