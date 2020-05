Emergenza, società partecipate ed RSA in consiglio a Candelo: Il commento della minoranza di Belossi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Consiglio comunale a Candelo, prevalentemente su ratifiche di bilancio della Giunta e sul rendiconto dell'anno 2019.

Nei primi punti si è parlato inevitabilmente dell'emergenza Covid, trattando dei provvedimenti presi a riguardo dalla Giunta.

Il sindaco ci ha tenuto a ribadire che i numeri a Candelo parlano a suo favore in termini di contagi. É vero. Ma non è il punto (c'è stata forse anche fortuna). Quello che non vuole capire, invece, è che senza le osservazioni e le "spintarelle", che noi definiamo fare controllo di opposizione, su molti temi legati al Covid starebbe ancora riflettendo sul da farsi. Oppure si sarebbe accodato ad altri Comuni.

Insomma è mancato come abbiamo già detto più volte un confronto aperto tra le parti, come anche anche al momento manca l'idea da parte della Giunta di costituire un fondo ad hoc per l'emergenza, che non riguarda solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli di supporto alle famiglie, alle attività commerciali e produttive. Pensiamo che le risorse per fare questa operazione nella casse comunali ci siano, visto che l'avanzo libero di amministrazione sfiora i 380.000 euro e per di più anche il Governo ha messo in campo una serie di azioni di alleggerimento della finanza locale, proprio per liberare ulteriori risorse dai bilanci e poter andare incontro alle esigenze, concrete, che si dovranno affrontare.



Da segnalare poi due argomenti, il primo rispetto al rendiconto del 2019 è relativo alla costituzione del fondo perdite società partecipate pari a euro 100.000, fondo questo che servirà a coprire perdite che dovessero derivare da SEAB, che non versa in buone acque. Proprio questo punto è bene ricordare come non sappiamo di preciso che ci attenderà e soprattutto abbiamo chiesto al Sindaco di essere chiaro sul tema che potrà implicare aumenti della tariffa dei rifiuti a tutti i candelesi, frutto anche della responsabilità di questa Giunta, continuità totale alla precedente, sul non aver mai approfondito le questioni riferite alla gestione del servizio rifiuti.

Il secondo tema riguarda la RSA Casa di Riposo, per cui dopo 9 mesi (il tempismo non è il forte della Giunta Gelone!) è stata costituita la commissione consultiva, un organo che non avrà potere alcun di controllo diretto, ma di solo monitoraggio. Abbiamo fatto rilevare che riguardo l'ampliamento della RSA che sarà avviato dal nuovo gestore nel contratto di partenariato pubblico-privato, occorrerà porre particolare attenzione all'eventualità che in conseguenza dell'emergenza coronavirus, i tempi possano allungarsi come anche il rischio, in conseguenza ad un allungamento dei tempi, di richieste di revisione del piano economico-finanziario con un eventuale impatto sul tempo di concessione.



Non si possono non rilevare, ancora, le continue fibrillazioni nella maggioranza che governa Candelo, esplose ancora una volta pubblicamente e portate a conoscenza del Consiglio da parte del consigliere Tartaglino, il quale non ha sottaciuto come la maggioranza di cui fa parte non coinvolga e non tenga informato il consigliere sulle scelte del gruppo. L'atteggiamento nei confronti del consigliere non ci stupisce ed è in linea col rapporto talvolta instaurato con le minoranze.