Biella, all’Ufficio Passi Carrai rilascio del pass solo su appuntamento

Il Comune di Biella informa i cittadini che, dall’11 maggio, i contrassegni invalidi, passi carrai, contrassegno medici e tessere di libera circolazione saranno rilasciati a seguito di richiesta di appuntamento da fissare telefonicamente al numero 015-3507278, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

L'ufficio riaprirà al pubblico dal 19 maggio, salvo nuove diverse disposizioni da parte del Governo o della Regione a causa dell’emergenza Covid-19, e manterrà gli orari e i giorni di apertura dell'ufficio consueti: martedì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 8.30 alle 14. La sede si trova in via Tripoli 48, al piano terra presso il Comando di Polizia Municipale. Per informazioni: 015 / 35.07.278 o 015 / 35.07.409 (fax).