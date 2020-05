Benna-Lentigny: Per la prima volta il gemellaggio è virtuale

Nel week end appena trascorso, una settantina di bennesi avrebbero dovuto recarsi in Francia per il consueto gemellaggio annuale con gli amici di Lentigny, ma naturalmente l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto saltare l’incontro programmato.

La tecnologia però è venuta in aiuto delle due Amministrazioni Comunali e dei Comitati di Gemellaggio, che hanno deciso di organizzare un incontro in videoconferenza, venerdì 1 maggio, dandosi appuntamento sulla piattaforma GoToMeeting, a cui da un mese, il Comune di Benna ha accesso gratuitamente grazie alla disponibilità di Anci Piemonte.

Così, alle 18 di venerdì, la piattaforma si è animata con la partecipazione delle famiglie francesi e italiane che hanno potuto vedersi attraverso computer o smartphone, scambiare qualche parola col sottofondo di un video creato da Alberto Romano, uno dei consiglieri del Comitato di Benna, con le immagini più significative del gemellaggio e ascoltare i discorsi dei due Sindaci e della presidente del Comitato di Lentigny, Adeline Baumann.

“E’ stato un incontro emozionante, nonostante la distanza fisica - racconta il Sindaco di Benna, Cristina Sitzia – quest’anno festeggiavamo i 37 anni di gemellaggio con Lentigny; ad inizio della scorsa settimana abbiamo proposto ai nostri amici francesi di incontrarci per un aperitivo virtuale e tutti hanno accolto con entusiasmo la nostra idea”.

“Dall’inizio del nostro legame con Lentigny, come tutte le amicizie vere, abbiamo condiviso momenti gioiosi e altri difficili per le nostre Comunità, ma il sostegno, la vicinanza, l’affetto non sono mai mancati, anzi sono emersi proprio nei momenti più duri – prosegue il primo cittadino bennese – come in questo periodo.Quest’incontro virtuale ci ha dato la possibilità di conoscere il futuro sindaco di Lentigny, Veronique Gardette, che al momento non ha ancora potuto insediarsi assieme al nuovo consiglio comunale, in quanto in Francia le elezioni sono state sospese a metà, quindi attualmente è ancora in carica Bernard Sainrat, primo cittadino con cui abbiamo condiviso gli ultimi undici anni di amministrazione, lavorando ad innumerevoli progetti assieme.”

A concludere l’incontro, il brindisi di tutti, con l’invito del Sindaco di Lentigny a consumare senza moderazione l’amicizia, la solidarietà e l’allegria.Un gemellaggio diverso, che resterà comunque impresso nella mente delle famiglie e di cui si potrà conservare anche un ricordo, visto che dell’incontro è stata fatta la registrazione.