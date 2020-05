GIGANT, il simbolo di Energia e Vita di Daniele Basso

GIGANT Simbolo di Energia e Vita

Nell'Italia scossa dal covid-19, i valori dello Sport in armonia con la bellezzadella Natura, diventano forza per costruire ogni giorno il futuro

GIGANT, scultura di Daniele Basso realizzata nel 30° Anniversario della gara di Coppa del Mondo di Sci dell’Alta Badia, installata a Piz La Ila nella cornice delle Dolomiti (Patrimonio UNESCO) e divenuta simbolo del territorio nel mondo, all'imbrunire del 25 aprile 2020 è stata illuminata col tricolore italiano ed i colori della bandiera ladina in rappresentanza della popolazione di questa valle.

"Mimetico e riservato come i badioti - spiega Daniele Basso - celebra nello sci i valori universali dello sport. Coraggio, determinazione e talento, uniti dalla passione, che danno senso alla vita. Quando è l'uomo il centro di ogni successo. Siamo noi, con i nostri sogni e le nostre emozioni!"

"L'augurio oggi - prosegue Basso - è che il sentimento di fratellanza ispirato da questo simbolo che ha riunito le terre ladine, possa riunire tutti noi intorno ai temi importanti della vita, dal rispetto della natura e dei suoi ritmi, ad un rinnovato benessere per l'uomo. Per ritrovare nei valori dello sport in armonia con la bellezza della natura il significato dell'esistenza. E costruire il futuro che desideriamo per noi, i nostri figli e i nostri nipoti!"

Con quest’iniziativa si è voluto dare un segnale positivo, di speranza e di unità, un abbraccio metaforico alle persone in difficoltà. Un segnale silenzioso dall’alto della montagna, che vorrebbe far sentire tutti dei giganti, come lo sono chi combatte in prima linea per sconfiggere questo male, in attesa di tenersi per mano ed abbracciarsi nuovamente. L’iniziativa è stata promossa e messa in atto da Movimënt Alta Badia in collaborazione con il Comitato Organizzativo FIS Ski World Cup Alta Badia.

ph Matteo Agreiter

