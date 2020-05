Dal Nord Ovest - Gattini scivolano nell'intercapedine di un muro: salvati dai Vigili del Fuoco

Piccoli e curiosi: salvi cinque gattini scivolati nell’intercapedine di un supermercato a Torino, in via Bibiana. Utilizzando la termocamera, i Vigili del Fuoco hanno individuato il punto esatto dove aprire il varco nel muro per recuperare gli animali in sicurezza. I quattro zampe sono stati affidati ad un veterinario dell'Enpa.