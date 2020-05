Concorso pubblico, per titoli, di 10 allievi Carabinieri riservato ad atleti di Interesse Nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le esigenze del centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri

Dati del concorso

Presentazione Domande Data inizio 6 maggio 2020 Data scadenza 4 giugno 2020

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 10 (venti) carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di Interesse Nazionale, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, ripartiti nelle discipline/specialità di indicate, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri: 1 posto sci alpino - maschile - specialità "slalom gigante e slalom speciale" (F.I.S.I.)1 posto sci alpino - maschile - specialità "slalom speciale" (F.I.S.I.)2 posti sci alpino - femminile - "tulle le specialità" (F.I.S.I.)1 posto short track - maschile - specialità "1000 mt. e 1500 ml." (F.I.S.G.)1 posto sci di fondo - femminile (F.I.S.I.)1 posto sci di fondo - maschile - specialità "sprint" (F.I.S.I.)1 posto biathlon - maschile - specialità "sprint" (F.I.S.I.)1 posto sci alpinismo - maschile (F.I.S.I.)1 posto per atleta di sesso femminile - specialità "prove multiple" (F.I.D.A.L.).