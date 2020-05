Biella: Partita la distribuzione di mascherine a tutte le famiglie

È partita questa mattina, dal quartiere del Villaggio Lamarmora, la distribuzione porta a porta delle mascherine lavabili messe a disposizione dalla Regione Piemonte. Come annunciato ieri sono in distribuzione i primi 9.000 dispositivi del primo lotto e nei prossimi giorni il porta a porta proseguirà in tutti i quartieri della città.

I volontari provvedono alla consegna nelle buche delle lettere e agli ingressi dei palazzi. Nessun incaricato dal Comune e dalla Protezione Civile entrerà nelle singole abitazioni.