Piano asfaltature: la prossima settimana chiusa la corsia della Trossi in direzione da Biella a Gaglianico

Nel rispetto del calendario del “Piano asfaltature 2020” attualmente in corso, l’amministrazione del Comune di Biella comunica che la prossima settimana si renderà necessaria la chiusura di un tratto della strada Trossi. Da lunedì o martedì (in base alle condizioni meteo) sarà sospesa nel dettaglio la circolazione veicolare di Corso Europa, nella corsia direzione da Biella a Gaglianico, nel tratto tra la rotatoria di Corso San Maurizio e quella con viale de Andrè (rotonde escluse). Sarà chiuso anche lo svincolo della galleria San Paolo (SP 338 Tangenziale sud Biella) e lo svincolo di accesso al centro commerciale Gli Orsi.

Il sindaco Claudio Corradino ha incontrato oggi l’azienda che effettuerà l’intervento per la posa del nuovo manto stradale: “Vista l’importanza strategica di quel tratto di strada, in uscita dalla nostra città, ho chiesto all’azienda di limitare la chiusura per il tempo strettamente necessario. E di avviare, quando possibile, attività di cantiere itinerante. Per qualche giorno ci sarà un inevitabile disagio, ma è un intervento necessario per eliminare finalmente le buche in un tratto di strada molto trafficato”.