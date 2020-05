Fondo Edo Tempia, un atto di responsabilità con il 5xmille

Scegliendo di donare il 5xmille al Fondo Edo Tempia, si possono aiutare moltissimi malati e, allo stesso tempo, si sostiene la ricerca scientifica. Farlo è semplice e non costa nulla: scrivendo il codice fiscale 90013040028 e firmando nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi, si destina la propria quota d'imposta, devoluta dallo Stato ai beneficiari senza maggiori aggravi per i contribuenti, all'associazione biellese che dal 1981 è punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro. Soprattutto, si sosterranno le sue attività, perché le cure e la ricerca non si fermano mai, nemmeno un giorno, nemmeno un’ora. E non si sono fermate nemmeno durante l’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando da gennaio a questa parte.

«Al contrario, la pandemia in corso ci costringe a fare di più» spiegano dalla onlus «perché oggi più che mai abbiamo il dovere di sostenere e proteggere i nostri pazienti». Nei giorni dell'emergenza-coronavirus numerose attività del Fondo Edo Tempia sono proseguite, pur con le necessarie precauzioni, dal sostegno psicologico ai malati e ai loro familiari ai progetti speciali, come quelli per i bambini e le famiglie fragili, fino alle cure palliative e ai progetti di ricerca scientifica. Altre si sono aggiunte proprio per fiancheggiare la sanità pubblica nell'affrontare la pandemia.

Presentando la dichiarazione dei redditi ogni contribuente può destinare la quota del 5xmille apponendo la propria firma negli appositi quadri presenti nei modelli Unico (lo presentano i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo per i quali è richiesta l'apertura di una partita Iva), 730 (è il modello riservato ai dipendenti e ai pensionati, in caso di dichiarazione dei redditi non troppo complessa) e Certificazione unica (i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi possono comunque indicare la propria scelta relativa al 5 per mille tramite una apposita scheda allegata). Occorre ricordare che è possibile destinare il proprio 5 per mille a un solo beneficiario, indicandone il relativo codice fiscale. I codici fiscali degli enti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi resi pubblici dall'Agenzia delle Entrate.

Il costo è zero: come l’8xmille, a cui si aggiunge senza sostituirlo, il 5xmille si compone di una porzione di imposte senza gravare ulteriormente sul contribuente, che ha la facoltà di scegliere a chi destinarlo. Per donare bastano due semplici gesti: firmare nel riquadro denominato “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…” e inserire sotto la firma il codice fiscale del Fondo Edo Tempia: 90013040028.

Info e contatti: Tel. 015 351830

www.fondazionetempia.org/donazioni/5-per-mille/