Coronavirus, Cerino Zegna: "Dati confortanti ma manteniamo ancora la chiusura delle visite dei famigliari"

"I dati emanati dalle Autorità Competenti in questi ultimi giorni fanno ben sperare circa una lenta ma costante riduzione del contagio in tutta Italia e anche in Piemonte Regione dopo la Lombardia particolarmente colpita dal COVID 19. Anche per ciò che attiene al Biellese i dati appaiono, pur nella cautela, confortanti sia sul piano contagio mortalità occupazione posti in Rianimazione, sia legato al fatto che da lunedì 4 maggio, grazie all’avvio della Fase 2, molte attività sono ripartite.

Insieme alla ripartenza con una Apertura ad una attenta ma controllata ripresa della vita sociale si è approfondito il tema dei contatti ed incontri tra “congiunti” relativamente ai degenti delle RSA. In questo contesto La Fondazione Cerino Zegna, analizzando i dati che emergono dalle Residenze che ha in gestione, visto l’ultimo DPCM e i successivi provvedimenti Regionali, pur con molto rammarico e dispiacere, grazie alla attenta analisi della propria Direzione Sanitaria ha emesso il seguente comunicato rivolto a tutti i familiari, visitatori, volontari, ecc,

AVVISO Il DPCM del 2 maggio 2020 decreta che: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, … è limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della Struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni”.

La Direzione Sanitaria della Fondazione A.E. Cerino Zegna mantiene la chiusura alle visite dei famigliari, quale provvedimento a garanzia del contenimento del contagio, in attesa di ulteriori dati che confermino un calo dell’emergenza. Ricordiamo la possibilità di comunicare con i vostri famigliari, anche tramite video chiamate. Fondazione Cerino Zegna è consapevole di quanto sia difficile per anziani e famiglie questo lungo distacco. Ed è anche consapevole di quanto “manchino” i numerosi Volontari operanti a tutto campo nelle RSA. Per questo è stato organizzato fin dagli inizi della pandemia un servizio per tutti i residenti di tutte le strutture gestite attraverso videochiamate, il tutto reso possibile dalla grande professionalità e disponibilità del personale in servizio.

Prosegue una stretta collaborazione con ASL territoriale e Unità di crisi. In sintesi:

Residenza Maria Grazia di Lessona

Giovedì 30 Aprile il primo tampone di controllo ai n° 9 residenti risultati positivi. Tutti NEGATIVI; Mercoledì 6 maggio il tampone di controllo che si auspica sia nuovamente NEGATIVO. In questo modo tutti i residenti sono valutati e si potrebbe avere l’intera residenza tutta di residenti Negativi. Allo stesso modo in data 17 aprile sono stati eseguiti i tamponi a tutto il personale ivi operante (32 addetti) Tutti Negativi 2 Positivi già a casa in quarantena precauzionale.

Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando

Giovedì 30 aprile n° 29 tamponi su residenti; Giovedì 7 maggio tamponi a tutto il personale operante. Restiamo in attesa degli esiti.

Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore

Nel week-end del 2 e 3 maggio sono stati effettuati: 109 tamponi sui residenti, 104 tamponi sui dipendenti arrivando, così, a tamponare tutto il personale operante presso la sede e gli ospiti ivi residenti. Gli esiti sono per i Residenti molto rassicuranti: n. 8 positivi tutti gli altri negativi. I positivi su certificazione ASL sono in un reparto dedicato asintomatici mentre è stata avviata accoglienza nuovi utenti COVID negativi secondo regole ASL. Per i Dipendenti sono 4 i positivi riscontrati, già immediatamente posti in quarantena mentre tutti gli altri sono risultati ad esito negativo.

Rassicuranti anche le condizioni generali di tutti i residenti di tutte le Strutture giornalmente monitorati da Infermieri e Direzione Sanitaria che Fondazione Cerino Zegna vuole ringraziare particolarmente per l’impegno profuso insieme a OSS, addetti pulizie, impiegati, manutentori che hanno permesso di attraversare il difficile momento della pandemia che si spera sia al termine, certamente tutti consapevoli che non si può e non si deve abbassare la guardia.

E a questo proposito Fondazione Cerino Zegna conclude confermando che tutti i DPI di primo e di secondo livello sono disponibili e distribuiti a tutti i dipendenti e ospiti; al di là dell’ingente spesa sostenuta per procurarli, si vuole sottolineare come molto sia stato ottenuto grazie alla generosità di imprenditori locali e benefattori che hanno contribuito a rendere attuabili le procedure imposte dalle Autorità Locali soprattutto nel marzo e aprile scorsi". Questa la nota stampa della Fondazione Cerino Zegna.