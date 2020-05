5x1000 Sorrisi per la Vita, al via campagna di LILT Biella

Proteggere i cittadini biellesi contro i tumori attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione e accompagnare i pazienti dell'Hospice di Biella e i loro famigliari in un momento di grande difficoltà. E' questa la mission di LILT Biella che nel 2019, si è tradotta in 9.663 visite a 5.000 persone e 161 pazienti seguiti in Hospice. Donne, uomini e bambini perché la salute è per tutti. Salvare nuove vite attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorare la qualità della vita delle tante persone che si sono ammalate di cancro, aiutare le persone che stanno affrontando la fine della loro vita in Hospice è possibile per LILT Biella solo grazie alla solidarietà e alla volontà di sostenere una causa così importante come la lotta contro i tumori.

Destinare il 5xmille a questa causa significa proprio questo: aiutare LILT Biella a proseguire nella sua mission di protezione, accoglienza e aiuto. Per questo motivo LILT Biella lancia la nuova campagna "5x1000 sorrisi per la Vita" rivolta a sensibilizzare la popolazione biellese sulla possibilità di destinare il proprio 5xmille alla lotta contro i tumori e contribuire così a far nascere un sorriso. Come quello di Daria, paziente oncologica che, a Spazio LILt, grazie all'Esercizio Fisico Adattato, è riuscita a ritrovare la sua autonomia motoria o di Mattia e della sua famiglia che, grazie all'ambulatorio di prevenzione e trattamento del sovrappeso e dell’obesità infantile, ha imparato nuovi stili di vita che prevengono l'obesità e la sedentarietà, cause dell'insorgenza non solo di tumori ma anche di tante altre patologie cronico-degenerative.

"Con il 5x1000 che i cittadini biellesi destinano a LILT Biella finanziamo una parte dei costi destinati agli ambulatori dove è possibile fare visite di prevenzione e diagnosi precoce dermatologiche, ginecologiche, dietologiche, senologiche, otorinolaringoiatriche, urologiche, colon-proctologiche, apprendere nuovi stili di vita all'attraverso l'ambulatorio di prevenzione e trattamento di sovrappeso e obesità in età evolutiva, smettere di fumare con il Centro Antifumo di II livello e fare ecografie a tiroide, mammella, addome e apparato urinario - commenta il Presidente di LILT Biella, Dott. Mauro Valentini - Il 5x1000 dei contribuenti ci permette inoltre di sostenere una parte dei costi delle palestre di Spazio LILT dedicate all'Attività Motoria Adattata dove chinesiologi specializzati dosano l'esercizio fisico come un farmaco per aiutare i malati di cancro e di tante altre patologie cronico-degenerative a migliorare la qualità della vita e ritrovare la propria autonomia. Esattamente come nell'ambulatorio dedicato alla Riabilitazione del Pavimento Pelvico in cui un'equipe composta da fisiatra e fisioterapista aiutano donne e uomini a combattere l'incontinenza urinaria. In Hospice, infine, il 5x1000 dei contribuenti ci permette di dare la migliore qualità di vita possibile in un momento di grande difficoltà".

Per maggiori informazioni: https://www.5x1000.liltbiella.it/

INFORMAZIONI UTILI CHI PUO’ DONARE IL 5X1000 A LILT BIELLA?

Puoi devolvere il 5×1000 a LILT Biella:

– se fai la dichiarazione dei redditi

– se hai ricevuto il modulo di Certificazione Unica (CU ex CUD).

COME? HAI L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O IL 730?

Indica il codice fiscale specifico e firma nel riquadro “Sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

NON HAI L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Compila la scheda allegata al CUD e consegnala gratuitamente all’ufficio postale in busta chiusa, con la dicitura “destinazione 5×1000 irpef”, nome, cognome e codice fiscale.

DOVE?

Presso un CAF o un commercialista. (*Se non hai l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi, è sufficiente consegnare la scheda all’ufficio postale)

Per maggiori informazioni:

Ufficio Stampa LILT Biella Cell.: 348.3323768

E-mail: online@liltbiella.it