Una studentessa dell'Istituto Bona scrive una lettera al Ministro Lucia Azzolina

Parliamo delle famiglie bisognose che hanno avuto bisogno di computer per poter collegare i bambini, riusciamo a capire quante famiglie hanno avuto bisogno? No, perché sono tantissime, riusciamo a capire quanto impegno e costanza ci hanno messo per poter ottenere questi computer? No. Allora pensiamo a queste famiglie e alle altre famiglie, pensiamo a quei genitori che stando a casa hanno perso il lavoro, pensiamo a tutte le madri e padri che stanno dietro ai propri figli per poterli far andare bene a scuola, perché senza loro sappiamo quanti figli seguirebbero le videolezioni o farebbero i compiti? No, non lo sapremo per questo periodo. Pensiamo ai genitori che tra poco andranno a lavorare e lasceranno i figli piccoli da soli, a chi possono affidare i bambini?, ai nonni non possono lasciarli perché sono una fascia a rischio, alla baby-sitter allora, si va bene ma non tutti possono permettersene una.

Allora altre risorse non ce ne sono. Pensiamoci a loro, loro saranno il futuro di questo mondo, non possiamo lasciarli soli, soprattutto in questo momento. Non dico di aprire asili e scuola, perché ecco io penso che bisogna aprire le scuole solo quando ci sarà un vaccino, non serve dire che andranno solo i più grandi, con entrate scaglionate e con le mascherine, perché anche loro vivono a contatto con il virus per tutta la giornata. Si può continuare a fare scuola a casa con la didattica a distanza visto che va così bene, ma a scuola non ci dovrebbe andare nessuno, sennò rischiamo di avere altri contagi e questo virus non finirà più. Se si deve stare a casa, si sta a casa, non che a Settembre si andrà a scuola, non avrebbe senso, anche io vorrei andare a scuola, ma penso anche che a Settembre non sarò felice di andarci sapendo che questo virus circoli ancora, andrei a scuola con la paura costante di essere infettata da qualunque cosa, sarei più sicura andarci quando sarò vaccinata.