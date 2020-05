Turismo nel caos, Motto: "Troppe le incognite viaggi. A rischio chiusura il 50% delle agenzie"

Ignorate dal Ministero, dalla Regione Piemonte. La categoria degli agenti di viaggio non è, ad oggi, stata inserita nel decreto regionale per i 2.500 euro. Solo per i titolari di partita Iva il bonus governativo da 600. Insomma, è proprio il caso di dire che per loro sono tempi durissimi. L'emergenza Coronavirus non ha risparmiato nessuno, dai semplici cittadini, ai commercianti, agli artigiani fino ad arrivare a professionisti e imprenditori.

Gli agenti di viaggio sono in guerra su diversi fronti, dalla concorrenza di internet alla sopravvivenza stessa di molte piccole realtà della categoria in questa delicata fase di emergenza Covid 19. "L'8 marzo -commenta Luca Motto titolare di Mondo Emozioni, agenzia viaggi di Biella e consigliere regionale Fiavet- il Governo ci hanno imposto la chiusura degli uffici ma dietro però abbiamo continuato a lavorare per far tornare gli italiani in quel momento all'estero. Questo, finora, nessuno lo ha riconosciuto. All'interno del disegno di legge "Riparti Piemonte", proprio ieri, il presidente Cirio ha detto che coprirà le agenzie di viaggio, anche se non si capisca ad oggi cosa intenda. Soprattutto perchè al momento attuale non possiamo ancora ripartire".

Le indiscrezioni parlano che dal 18 maggio le agenzie di viaggio potranno riaprire ma all'interno della Fiavet regionale regna il dibattito per l'incertezza del Governo che sulla modalità dell'intero settore, non consente di avere destinazioni vendibili. "Molti hotel italiani non sanno, ad oggi, se riapriranno -continua Motto-. Per l'estero, il mercato statunitense non sarà raggiungibile fino a fine ottobre. Le Maldive e la Repubblica Dominicana forse riapriranno a luglio. Ma senza i vettori non abbiamo garanzie. E poi, a che prezzo troveremo i voli?".

Diversa la situazione in Grecia che potrebbe essere una destinazione raggiungibile ma ad ora il loro Governo sembrerebbe mantenere il lockdown fino alla fine di giugno per le aree ad elevata incidenza del Covid 19. "La visione del futuro parla di vacanze nazionali o di prossimità o addirittura da parenti o amici. Una complicazione unica -dice ancora l'agente di viaggio-. Tutto dipenderà dalla nostra legge, da quella dei vari paesi e dal numero di persone che vorranno partire. Attualmente se ci si sposta fuori dal confine italiano, al rientro bisogna fare 15 giorni di quarantena".