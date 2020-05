Rimborso Tosap, Ercoli e Gallello: “Ennesimo atto concreto di una giunta responsabile”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con l’istituzione di un fondo di solidarietà per il rimborso della Tosap, la giunta del Comune di Biella si dimostra ancora una volta pragmatica e responsabile. Pragmatica perché, lavorando in silenzio, ha stanziato 200.000 euro di fondi comunali per un fondamentale aiuto alle imprese; responsabile perché – in attesa del decreto legge aprile, ormai diventato decreto legge maggio, che avrebbe dovuto consentire ai Comuni di avere minori entrate – aveva già provveduto a derogare non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche l’imposta comunale sulla pubblicità e la tassa di soggiorno (la cui applicazione è stata sospesa e rimandata, per ora, al 1 gennaio 2021).

Con la delibera di martedì, si prevede di rimborsare commercianti e artigiani dell’imposta sia per i dehor sia per gli ambulanti nel periodo che va dall’1 marzo fino al 18 maggio. Ancora una volta, in attesa del Governo siamo partiti comunque con uno stanziamento concreto, per stare vicini a imprese e commercianti. Ringraziamo l’assessore Barbara Greggio, l’assessore Silvio Tosi e il Sindaco Claudio Corradino che hanno saputo, in un momento di emergenza, trovare le risorse necessarie per dare respiro e sostegno a chi si appresta a riaprire l’attività con mille difficoltà e incertezze.

Il momento è di emergenza anche per le casse Comunali: a fronte di probabili e prevedibili pesanti minori entrate e nel limbo causato dall’attesa che venga svelato se il nuovo decreto contenga o meno un sostegno serio ai Comuni sotto forma di maggiore liquidità, così come chiesto anche nella lettera inviata dal Sindaco al Presidente Conte, si ipotizzano probabili tensioni sull’equilibrio dei conti del Comune, ragion per cui è stata istituita la commissione tecnico-operativa con il fine di monitorare le spese in questa fase delicatissima che si prospetta. Proprio per questo la misura adottata è notevole e proprio per questo serve maggiore unità. In questo periodo le fughe in avanti sono incomprensibili: noi siamo impegnati ad accompagnare Biella e i biellesi nella fase 2 con la massima disponibilità di risorse e di energie; per chi ha proposte da fare la sede opportuna e operativa è la commissione preposta".