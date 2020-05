Mongrando, ricordo in forma privata della guardia giurata vittima del terrorismo Rinaldo Antonino

Sabato 9 maggio sarà la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. E in tale occasione, il sindaco Antonio Filoni e alcuni amministratori del Comune di Mongrando deporranno la corona d’alloro sotto la targa di Rinaldo Antonino, guardia giurata presso la Banca Sella e barbaramente ucciso il 15 maggio 1981. La cerimonia si svolgerà alle 10.30, sotto i portici della filiale di Mongrando in forma strettamente privata. “Sarà una commemorazione nel rispetto delle disposizioni legate alla terribile pandemia che ci sta colpendo – spiega il primo cittadino - Mongrando non dimentica la figura di Rinaldo Antonino”.