Fase 2, Pella (Fi): “Lo Stato pensi a iniezione di liquidità non a interventismo”

“L'intervento che chiediamo continuamente, fin da marzo, al Governo é per un'iniezione di liquidità a fondo perduto per le imprese in difficoltà e ancora chiuse, non certo un intervento pubblico che punti a statalizzarle”. A dichiararlo, il deputato forzista Roberto Pella.

“Il tessuto produttivo italiano é fatto sì di grandi imprese, ma per la maggior parte di piccole e piccolissime imprese che non hanno la forza di ricapitalizzarsi e di indebitarsi - sottolinea il parlamentare biellese - Oltre a questo va aggiunto uno shock fiscale dato dalla somma di flat tax, un punto originario del programma del centro-destra, e patto fiscale di cui anche oggi il presidente Berlusconi parla nella sua intervista. Stiamo rimandando scadenze fiscali che potremmo eliminare. Al contempo dovremmo avviare tutte le riforme necessarie alla semplificazione e alla sburocratizzazione del nostro Paese per ripartire, senza statalismo, verso una fase di crescita libera il più rapida possibile”.