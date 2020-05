Fase 2, chi è rimasto fermo al palo? Alle 18,15 artigiani e commercianti in diretta su Newsbiella

Fase 2, chi è rimasto fermo al palo? Questo il titolo della diretta che andrà in onda alle 18,15 sulla pagina Facebook di Newsbiella e sul sito newsbiella.it. Ad intervenire diversi commercianti e artigiani biellesi, intervistati dai nostri giornalisti per fare il punto sulla situazione economica e lavorativa delle varie attività che tutt'oggi non hanno la possibilità di riaprire a causa dell'emergenza. Tra gli ospiti anchel'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino e l'assessore a Turismo e Commercio della Città di Biella, Barbara Greggio.