Cossato, ecco il termine di presentazione delle domande per avere i buoni spesa

Il comune di Cossato informa i cittadini che le domande per l’ottenimento di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza Covid-19 potranno essere presentate in Municipio: via mail (sociali@comune.cossato.bi.it) o telefonicamente (tel. 015/9893510) entro il termine di venerdì 8 maggio.