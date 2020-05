Coronavirus e Sport, Neggia: "Giusto allestire un tavolo di lavoro per sport, cultura e sociale"

Le proposte di Corrado Neggia, presidente della VI Commissione consiliare che si occupa di sport, cultura e sociale. "Ad aprile 2019 mi accingevo ad organizzare e sviluppare una campagna elettorale a supporto dello schieramento che ora guida la Città di Biella. A distanza di un anno, come tutti quanti, mi vedo costretto a battagliare, con la stessa forza e motivazione, per contribuire a disinnescare, almeno parzialmente nel mio piccolo, l'evolversi del COVID-19, ormai entrato nella "famigerata" fase-2, primo sintomo verso la ripresa congiunturale di tutti i meccanismi essenziali della nostra vita, che in estrema sintesi sintetizzo in lavoro, sport, tempo libero e, non ultimi, affetti. Pertanto a distanza di un anno rispolvero il mio slogan di allora: sport-cultura-sociale. Alla luce del recente Dpcm e quindi in relazione all'allentamento di alcune restrizioni in ambito sportivo, catalogate come "ripartenze" nelle date 4 e 18 maggio/1 giugno p.v., ma soprattutto in considerazione delle difficoltà oggettive alle quali andranno incontro le Società della Città di Biella e del Territorio Biellese nella fase di ripartenza delle singole attività, ritengo opportuno allestire un tavolo di lavoro e di strategia comune per affrontare insieme un momento cruciale per il futuro del nostro sport.

Quanto prima verrà convocata la VI Commissione consiliare permanente, presieduta dal sottoscritto, che si avvale del prezioso supporto di Alessio Ercoli, vice presidente della medesima. Nella fase preliminare dei lavori andremo a fornire supporto burocratico alle singole Società/Associazioni, che ne faranno richiesta, per accedere più facilmente e celermente ai protocolli/bandi in essere, come ad esempio le recenti delibere della Regione Piemonte, attiva e partecipe con un dispiegamento notevole di incentivi e risorse anche a fondo perduto (sostegno ad Associazioni e Federazioni sportive per le spese fisse sostenute nel periodo di chiusura per l'emergenza Covid; sostegno per l'adeguamento di palestre e impianti sportivi alle misure di contenimento e distanziamento sociale; sostegno alle manifestazioni sportive); altra nostra premura sarà quella di intercettare qualsivoglia attività ed erogazioni simili da poter sfruttare a favore dell'utenza comunale/territoriale.

Non in ultima analisi stiamo inoltre verificando la fattibilità di ulteriori contributi e/o sgravi fiscali che possano in qualche modo attenuare i danni creati dalla pandemia COVID-19. Analogo discorso viene affrontato per il mondo dello spettacolo sull'asse intrattenimento-eventi-cultura. Anche in questo caso stiamo allestendo un tavolo congiunto tra operatori del settore, amministrazione comunale, enti ed istituzioni, finalizzato ad agevolare e supportare la ripartenza di un settore particolarmente colpito dagli effetti devastanti del COVID-19.Alla predisposizione di quanto appena esposto, con lo scrivente sono già al lavoro in prima linea gli Assessori preposti, Giacomo Moscarola per lo sport e Massimiliano Gaggino per gli spettacoli, con il fattivo coinvolgimento dell'Assessore al bilancio Silvio Tosi. Auspico un grande contributo di risorse a 360 gradi da tutti gli addetti ai lavori e ringrazio anticipatamente i componenti della VI Commissione per il supporto e le idee che riverseranno sul tavolo".