Coronavirus, appello del sindaco di Pettinengo: "Bonus alimentare finito, aiutiamo chi sta peggio"

"Cari concittadini -scrive il sindaco Gianfranco Bosso- in un momento così complicato che la nostra società sta vivendo, abbiamo pensato di chiedere ad ognuno di noi grande solidarietà e coesione sociale. Il cosiddetto bonus alimentare è praticamente stato assegnato tutto alle persone meno abbienti e coprirà i fabbisogni fino a fine maggio/primi di giugno, dopodichè valuteremo se e come trovare altra disponibilità nei nostri conti economici".

"Nel frattempo -continua il primo cittadino- invitiamo i cittadini ad aiutare chi sta peggio, ognuno in base alla propria possibilità economica, o attraverso un bonifico sul conto corrente del comune di Pettinengo in Biverbanca codice Iban IT 69 M 06090 22308 000015000445

oppure versando direttamente allo sportello, inserendo sempre la causale “Donazione Covid 19”.

"Entro fine maggio valuteremo -conclude Bosso-, in base a quanto verrà donato, come impiegare questo importo, che verrà in ogni caso utilizzato per alleggerire l’impatto economico/sociale del Covid 19. Personalmente, come promotore di questa iniziativa, verserò immediatamente due delle mie mensilità di sindaco, sperando che questo possa aiutare altri a seguirne le orme. Grazie in anticipo a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa".