Biella, Tosap azzerata, i dehors raddoppiano, 200 mila euro per le aziende: ecco gli aiuti del Comune

Tutto dipenderà dalle direttive del Premier Conte ma il comune di Biella si porta avanti con i lavori, nel segno della grande flessibilità. Di certo le risposte arriveranno in tempi brevissimi ai cittadini così come la restituzione di alcuni pagamenti anticipati (Tosap) che avverrà in dieci giorni. Ma non solo l’incertezza del 2020 è palpabile ma l’amministrazione comunale è indirizzata sempre più ad aiutare imprese e aziende: 200 mila euro sono stati messi a disposizione per le aziende penalizzate dall'emergenza Coronavirus.

Nello specifico sono state intraprese alcune iniziative di rilievo come le agevolazioni delle attività commerciali di ristorazione e bar con il posizionamento dei dehors anche a discapito di possibili eventuali chiusure o limitazioni di vie cittadine. Ma non solo, i titolari potranno chiedere di raddoppiare l'attuale metratura dei dehors pagando sempre la stessa cifra. Una valutazione che andrà fatta caso per caso. "Modificando la viabilità -commenta l'assessore Moscarola- i cittadini dovranno capire la situazione di difficoltà degli operatori del settore e di conseguenza pazientare. Obiettivo principale rimane aiutare i commercio anche con spazio alle aperture serali con piccoli eventi. Per questo motivo, di comune accordo con il comandante della Polizia locale Migliorini, verranno avvisate tutte le forze dell'ordine sulle modifiche che attueremo. Intanto colgo l'occasione per far sapere che da domani inizieremo la distribuzione a tappeto delle mascherine; i volontari consegneranno porta a porta i dispositivi".