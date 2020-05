Armonie in Corte si prepara al cambiamento: Le future uscite in e-bike con BikeSquare per immergersi nella Baraggia vercellese

Accanto all'emergenza sanitaria che ha cambiato radicalmente le abitudini di vita negli ultimi due mesi, con la graduale riapertura della fase 2 si profila un altro aspetto importante: la mobilità. Le maggiori associazioni nazionali prevedono che sarà la bicicletta il mezzo del cambiamento. Le strade, con l'allentamento delle misure di sicurezza, torneranno inevitabilmente ad essere popolate e sempre più persone ricominceranno a fare spostamenti di prossimità nella regione, per ritornare a casa alla sera.

“Sarebbe molto bello se tutti scegliessero un mezzo di trasporto sostenibile (come i mezzi pubblici) anziché la propria auto ma, almeno in una prima fase, sappiamo che probabilmente non sarà così” commenta Anna, titolare dell'azienda Armonie in Corte che, da ormai un paio di anni, si occupa di sviluppare piccole nicchie turistiche e di accoglienza sul territorio, oltre che di ristorazione ed eventi gastronomici. In collaborazione con professionisti e aziende del settore, da Armonie in Corte partono, ad esempio, escursioni turistiche in bicicletta nella Baraggia vercellese. Proprio qui la scelta di appoggiarsi a BikeSquare e di entrare nella Community Green E-On.

“Il mondo del turismo in bicicletta è ampissimo e offre grandi emozioni, oltre ad essere un ottimo rimedio al problema dell'inquinamento. La nostra attività ha, da sempre, il nostro territorio nel cuore: l'ultimo lembo di savana italiana, è proprio qui in Baraggia. I turisti resteranno piacevolmente sorpresi da questi paesaggi unici al mondo, scopriranno la cultura di questa terra unica, visitandone le opere idrauliche, osservandone la fauna e la flora. Potranno inoltre visitare le cascine e le risaie dove si coltiva riso in biodiversità e degustare un buon risotto, quello con il riso DOP di Baraggia: l'unica DOP del riso, prodotta nell'area risicola più a nord del mondo. Se parcheggiamo l’auto, in bici sarà più sostenibile”.“Armonie in Corte ci crede fortemente e lo confermano le condizioni che stiamo vivendo” conclude Anna.

“La Baraggia può essere la culla delle esperienze di un vero turismo slow. Siamo in un luogo, il Borgo di Buronzo, in grado di accogliere l’ospite con tanta serietà e sicurezza, e di fargli vivere un’esperienza fatta di cultura, storia, natura, buon gusto ed emozioni. Una vera Ricexperience, in un luogo sempre più sostenibile che chiamiamo Rice Resort, dove le due sale e il giardino offrono agli ospiti garanzia di sicurezza e distanziamento sociale, uniti da tanto tanto buon gusto!”.

Per info e prenotazioni: www.bikesquare.eu/baraggia Cell. 351 5020607