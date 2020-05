Al lago di Viverone si può tornare a navigare. Ma non a motore

Novità a Viverone. Si potrà navigare nel lago di Viverone ma non con le imbarcazioni a motore. L’annuncio arriva dall’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Carisio attraverso i suoi canali ufficiali. Come si legge sul sito web del Comune, la Gestione Associata del Lago di Viverone ha parzialmente riaperto la navigazione sul lago. Pertanto da ieri è aperta la navigazione per tutte le imbarcazioni non a motore, utilizzate nell'attività sportiva o motoria individuale (con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per attività sportiva e di 1 metro per le altre attività consentite.

E' confermata la chiusura della navigazione a motore ad eccezione di imbarcazioni impegnate nel servizio pubblico di linea, ditte autorizzate impegnate nelle attività di pesca professionale e nel servizio di sfalcio alghe, titolari di nautiche e meccanici settore nautico, per i quali è consentita la prova motore e di navigazione per le imbarcazioni rimessate in loco, entro e non oltre i 200 metri dalla base nautica ed, infine, espletamento delle sessioni di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive Federazioni.